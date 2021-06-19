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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e veda ziyaretinde bulundu.

AĞRI 19.06.2021, 16:02
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e veda ziyaretinde bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atanan Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ile Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti. Konukları ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, misafirlerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek hediye verdi. Ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra konuklarını yolcu etti.
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