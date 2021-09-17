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Ağrı Dağı temalı ’Ulusal Tenis Turnuvası’ başlıyor
Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı’nın tanıtılması için ’Ulusal Tenis Turnuvası’ başlıyor.
AĞRI 17.09.2021, 09:59
Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı’nın tanıtılması için ’Ulusal Tenis Turnuvası’ başlıyor.
Ağrı Dağı’nın dünyaya tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla, Ağrı Valiliği öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle 23-26 Eylül tarihleri arasında Ağrı’da Ulusal Tenis Turnuvası düzenlenecek.