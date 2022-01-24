Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına devam ediyor

Ağrı Belediyesi, şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, greyder, kamyon, yükleyici ve kepçelerle kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şehir içinde biriken karları iş makineleri ile şehir dışına taşıyarak ulaşımı rahatlatıyor. Yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması da gerçekleştiriliyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor.