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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarandı.

ADIYAMAN 15.06.2021, 20:06
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Atatürk Bulvarı Öğretmenevi Kavşağı’nda Ömer Çelebi yönetimindeki 54 AAR 501 plakalı Fiat marka otomobil ile Halil Neddef (31) yönetimindeki 02 MA 0467 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Halil Neddef ile yanında bulunan Hamid El Abdo (51), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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