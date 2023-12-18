Avrupa Birliği, resmi olarak sosyal medya platformu X’in içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda kuralları ihlal ettiğinden şüphelenildiğini duyurdu. AB Komisyonu Sözcüsü Johannes Bahrke konuya ilişkin açıklamasında, “Bugün, Dijital Hizmetler Yasası'nın bazı şüpheli ihlallerine dayanarak X'e karşı resmi işlemler başlattık. Davaların açılması, AB Komisyon'un artık X'in şüphelenilen ihlallere ilişkin sistem ve politikalarını soruşturacağı anlamına geliyor. Bu durum soruşturmanın sonucuna ilişkin bir ön yargı oluşturmaz” ifadelerini kullandı.

AB Dijital Hizmetler Yasası yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği'nin sanal dünyayı büyük ölçüde etkileyecek “Dijital Hizmetler Yasası (DSA)” Ağustos ayında yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında Google, Facebook, TikTok gibi sosyal medya platformları ile AB’de faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketleri yayınladıkları içerikleri bugün itibarıyla sıkı bir şekilde denetleyecek. Kullanıcıları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için oluşturulan yasa ile nefret söylemi, soykırım gibi hizmet şartlarını ihlal eden zararlı içeriklerin yayılması engellenecek. Yeni düzenleme, AB vatandaşlarının dijital platformlarda mahremiyet ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarının korunmasını sağlayacak. Kurallara uymayan platformlar ise küresel gelirlerinin yüzde 6'sına varan milyarlarca dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalacak ya da AB’deki faaliyetleri sonlandırılacak.

AB yeni dijital kurallarından etkilenen platformlar

Dijital Hizmetler Yasası, Facebook, TikTok, X (eski Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest ve Snapchat sosyal medya platformları ile AliExpress, Amazon, Apple AppStore, Bing, Booking.com, Google Play, Google Maps, Google, Wikipedia ve Zalando teknoloji şirketlerini kapsamına alıyor.

AB’de dijital hizmetler sağlayan herhangi bir işletme DSA'ya uymak zorunda olacak. Ancak küçük şirketlerin 45 milyondan fazla kullanıcısı olan geniş kapsamlı platformlara göre daha az yükümlülüğü bulunacak.