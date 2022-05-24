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Underwater Photography Guide tarafından düzenlenen 2020 Yılı Okyanus Sanatı Su Altı Fotoğraf Yarışması’ ve Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışmaları'nın kazananları açıklandı.



Dünyanın en prestijli su altı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmalarının ilginç ve güzel fotoğraf galeresi sizlerle....