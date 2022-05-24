2020 ve 2021 En İyi Su altı Fotoğrafları
Güncel 24.05.2022, 11:13
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Underwater Photography Guide tarafından düzenlenen 2020 Yılı Okyanus Sanatı Su Altı Fotoğraf Yarışması’ ve Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışmaları'nın kazananları açıklandı.
Dünyanın en prestijli su altı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmalarının ilginç ve güzel fotoğraf galeresi sizlerle....
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1. Yarışmada En İyi Fotoğraf Ödülünü alan Gaetano Dario Gargiulo'nun çalışması (2020)
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2. Yarışmanın Kompakt Makro kategorisinde birincilik kazanan PT Hirschfield'in çalışmasında 5 denizatı yavrusu görüntülendi (2020)
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3. 2020 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın Karanlık Sular kategorisinde birinci seçilen fotoğrafçı Steven Kovacs'ın çalışması (2020)
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4. Yarışmanın Deniz salyangozları kategorisinde birincilik kazanan fotoğrafçı Wen Chou Wu'nun Karantina isimli çalışması (2020)
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5. Yarışmanın Sualtı Koruması kategorisinde birincilik kazanan Christophe Chellapermal, çalışmasıyla Fransız Rivierası ve Akdeniz sularının kirlenme sorununa toplumun dikkatini çekiyor. (2020)
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6. Yarışmanın Soğuk Sular kategorisinin birincisi fotoğrafçı Jon Anderson'un çalışması (2020)
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7. Yarışmanın Geniş Açı kategorisinde birinci seçilen ve 2021 Yılının Sualtı Fotoğrafçısı unvanını kazanan ABD'li fotoğrafçı Renee Capozzola'nın Fransız Polinezyası'nda çektiği fotoğrafta siyah uçlu resif köpekbalıkları görüntülendi. (2021)
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8. Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın İngiliz Suları Geniş Açı kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Mark Kirkland'ın Sen Uyurken başlıklı çalışması. (2021)
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9. Yarışmanın Siyah ve Beyaz kategorisinde birinci seçilen Avustralyalı fotoğrafçı Diana Fernie'nin fotoğrafı, Solomon Adaları'nda çekildi (2021 )
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10. Yarışmanın Batıklar kategorisinin birincisi Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich'in çalışması. (2021)
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11. Yarışmanın Makro kategorisinde birinci seçilen Norveçli fotoğrafçı Galice Hoarau'nun fotoğrafında cüce denizatı görüntülendi (2021)
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12. Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın Davranış kategorisinin kazananı ABD'li fotoğrafçı Karim Iliya'nın çalışması. (2021)
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13. Yarışmanın İngiliz Suları Kompakt kategorisinin kazananı İngiliz fotoğrafçı Ian Wade'nin fotoğrafı (2021)
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