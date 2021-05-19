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Uğradıkları tecavüzü polise inandıramayan ikiz kardeşler, birkaç ay arayla canlarına kıydı

Güncel 19.05.2021, 11:54
Uğradıkları tecavüzü polise inandıramayan ikiz kardeşler, birkaç ay arayla canlarına kıydı
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İngiltere ikiz kardeşlerin ölümüyle sarsıldı. Korkunç olayın altında ise yıllar süren tecavüz olayı çıktı.