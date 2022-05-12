Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu 2022 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Kırklareli’nde gerçekleştirdi.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne TSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantı bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından 2022 ve 2023 yılları kalkınma ajansları teması olarak belirlenen ’’Genç İstihdamı’’ temasında yapılacak faaliyetler ile ilgili Kurul’a bilgi verildi ve 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, 2019 Yılı Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapanış raporları Yönetim Kurulu’na sunuldu. Genel Sekreter Mahmut Şahin 2024-2028 Trakya Bölge Planının hazırlanması ile ilgili olarak Kurulu bilgilendirdi. 25-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Edirne TSO ev sahipliği ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ve Trakya’da bulunan oda ve borsaların desteği ile düzenlenecek olan “Tarım, Hayvancılık, Gıda Ve Sanayi Fuarı” ve yine aynı tarihlerde Edirne TSO ev sahipliğinde, TRAKYAKA işbirliğinde Bölgede bulunan oda ve borsaların desteği ile düzenlenecek olan ‘6. Balkan İş Forumu ile ilgili ayrıntılar (Yunanistan- Makedonya-Kosova) görüşüldü.

Bazı idari konuların ele alınmasının ardından toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.