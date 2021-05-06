Tarihi Hasankeyf sessizliğe büründü

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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi bölge drone ile havadan görüntülendi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hasankeyf’te de 29 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar evlerinde kalarak tam destek veriyor. Tam kapanma ile birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, tarihi yerler de kısıtlamadan nasibini aldı. Gerek Türkiye’den ve gerekse yurt dışından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi yapıların bulunduğu bölgede sadece Koç Cami restorasyon çalışanları yapan işçilerinin olduğu görüldü.