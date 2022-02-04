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TEMSA, 2021’İ YÜZDE 122 BÜYÜMEYLE TAMAMLADI

2021 yılında üretim, satış ve ihracatta önemli başarılara imza atan TEMSA, otobüs ve midibüs segmentinde, adet bazında satışlarını yüzde 90, ihracatını yüzde 144 artırdı. Tüm ürünlerde toplam satış adeti ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 122 yükseldi. Tarihinin ilk elektrikli otobüs satışını İsveç’e yapan TEMSA, yurtdışına 2021 yılı içinde de 50 elektrikli otobüs satışı gerçekleştirdi.

Şubat 2022 04.02.2022, 17:06
TEMSA, 2021’İ YÜZDE 122 BÜYÜMEYLE TAMAMLADI

2020 yılının sonundan itibaren Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın da hissedarı olan PPF Group ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEMSA, yeni ortaklık yapısı altındaki ilk yılını büyük başarılarla tamamladı. Pandeminin dünya ekonomisi ve ülkeler üzerindeki tüm olumsuz etkilerine rağmen, üretim, satış ve ihracatta önemli sonuçlara imza atan TEMSA, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği ilklerle elektrikli araçlar konusundaki öncü rolünü de pekiştirdi. TEMSA’nın 2021 yılı iş sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, pandeminin ve aşı çalışmalarının gölgesinde geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederken, “Turizm ve taşımacılık endüstrileri, belki de dünyada pandeminin direkt etkisini en yoğun şekilde hisseden sektörler. Bununla birlikte, yurt dışında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi öncelikli pazarlarımızda COVID kaynaklı endişelerin yanında, sosyal ve siyasi anlamda da çok sayıda olağanüstü gelişmeye tanıklık ettik. Tüm bunlara ve TEMSA’nın son yıllarda yaşadığı zorlu süreçlere rağmen, 2021 yeniden yükselişe geçtiğimiz; TEMSA’nın parlak günlerine geri dönüşünü başlattığımız başarılı ve sembolik bir yıl oldu. Sabancı Holding’in yanı sıra kardeş şirketimiz Skoda Transportation’ın bilgi birikimi ve teknolojik gücüyle önümüzdeki dönemde bu başarıları çok daha üst seviyelere taşıyacağız” dedi.

“18 ÜLKEYE ARAÇ SATTIK, İHRACATI YÜZDE 144 ARTIRDIK”

2021 sonuçlarına ilişkin detayları paylaşan Tolga Kaan Doğancıoğlu şunları söyledi: “Otobüs, midibüs ve hafif kamyon segmentinde yaklaşık 2 bin adetlik araç satışı gerçekleştirdik. 2021’in bizim için en büyük başarılarından biri ihracattaki güçlü konumumuzu pekiştirmemiz oldu. Bu alanda gerek yenilikçi ürünlerimiz gerekse güçlendirdiğimiz bayi ağımızla ihracatımızı da yine adetsel bazda yüzde 144 oranında artırdık ve 18 farklı ülkeye araç satışı yaptık. TEMSA’nın toplam satış adeti de geçtiğimiz yıla göre yüzde 122 yükseldi.”

“İLKLERLE DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKTIK”

2021’in özellikle elektrikli araçlar konusunda yaşanan gelişmelerle TEMSA tarihine geçtiğini de sözlerine ekleyen Tolga Kaan Doğancıoğlu, “TEMSA’nın uzun yıllara dayanan elektrikli araç yolculuğunun ilk meyvesini geçtiğimiz yıl içinde aldık ve TEMSA tarihinin ilk elektrikli araç teslimatını geçtiğimiz yıl içinde İsveç’e gerçekleştirdik. Diğer yandan, kardeş şirketimiz Skoda’nın logolarını taşıyan ilk elektrikli araçlarımızı da Adana’daki fabrikamızda üreterek Prag’a teslim ettik. Yine Romanya, Sırbistan, Buzau, Arad, Druskininkai ile yaptığımız anlaşmalarla TEMSA’nın elektrikli araçları bu ülkelerde de yollarda olacak. Ayrıca şehirler arası yolculuk için tasarladığımız elektrikli aracımız bugün ABD’nin California eyaletinde, dünya teknoloji devlerine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi’nde pilot uygulamalarına devam ediyor. Yurt dışında bunları yaparken, yurt içinde de ASELSAN ile birlikte geliştirdiğimiz Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsünün yollara çıkması için Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile imzaları attık” ifadelerini kullandı.

#temsa
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