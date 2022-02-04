SERKAN GÜVEN: “2022, YAZILIM FAALİYETLERİMİZDE ATILIM YILI OLACAK”

GVN Danışmanlık Genel Koordinatörü Serkan Güven, GVN Danışmanlık olarak kimyasal madde yönetiminde web tabanlı yazılım ve mobil uygulamalar ile sürdürülebilir ve erişilebilir çözümler sunduklarını belirtti. KMY Sistem yazılım programı ve mobil uygulamalarının işletme kimyasal madde yönetiminde, gereken saha uygulama ve kontrollerinde tüm tesis ve çalışanları bünyesinde yazılım ile kayıt altına aldığını söyleyen Serkan Güven, 7/24 online erişim ve süreklilik sağlandığını ifade etti.

GVN Danışmanlık yazılım ekibinin geliştirdiği lojistik firmaları ile kendi filolarını yöneten işletmelerin lojistik yazılım ihtiyaçlarına yönelik ekonomik ve kullanıcı dostu yazılım ve mobil uygulamaların sektörde fark yarattığını kaydeden Serkan Güven, “YÜK Sistem yazılım ve mobil uygulamamız üzerinden firmalar Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkânlarının sağlandığı U-ETDS sistemine yönelik bildirimlerini ofis veya mobil uygulama üzerinden 7/24 yapabiliyor. GVN Danışmanlık ekibi tarafından, AB Projesi olarak yürütülen Organize Sanayi Bölgelerindeki firmaların Acil Durum Müdahale risklerini minimize edeceği ve Acil Durum ekiplerinin olay yeri bilgi ve koordinasyonunu sağlayacağı Acil Müdahale Yazılımı Projesi gerçekleştiriliyor

Bu proje kapsamında, Organize Sanayi Bölgelerinde acil müdahale plan ve yöntemlerinin, güvenlik kültürünün, acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor” dedi.

“EKİBİMİZ DENEYİMLİ UZMAN KİŞİLERDEN OLUŞUYOR”

GVN Lojistik Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) olarak Bursa IV. Bölge Müdürlüğü’nde merkez ofis, İstanbul I. Bölge ve Ankara II. Bölge Müdürlükleri’ne bağlı olarak şubeleri ile faaliyet gösterdiğini bildiren Serkan Güven, “GVN Danışmanlık ekibi 2003 yılından günümüze; Kimya, Çevre, Lojistik, Tehlikeli Madde ve Sürücü Eğitimleri vb. alanlarda görevler yaparak sektörün içerisinde bilfiil faaliyet gösteriyor.

Ekibimiz, ADR mevzuatının uygulanmaya başladığı 2014 yılından beri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ve Eğiticileri olarak sahada görev yapan deneyimli uzman kişilerden oluşuyor. Ekibimizdeki arkadaşlarımızın uzmanlıkları ADR/RID/IMDG Kod/DGR alanlarının tamamını kapsayacak şekilde” diye konuştu. Serkan Güven, sözlerine şöyle devam etti: “Tehlikeli maddeler sektöründe öncü ve ilklerden olma rolümüzü koruyarak müşterilerimizin memnuniyetini ve sadakatini sağlayarak pazar payımızı artırmayı; çalışanlarımıza yatırım yaparak yeniliklere ve gelişmelere açık sadakatle bağlı ekibimizin olmasını hedefliyoruz. GVN Danışmanlık olarak 2022’yi yazılım faaliyetlerimizde atılım yılı olarak planlıyoruz.”