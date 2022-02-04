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SCANIA 130 YAŞINDA

Türkiye pazarında Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde hizmet veren dünyanın önde gelen ağır ticari araç markası Scania, 130. yaşını kutluyor. Scania, her geçen gün yenilikçi ve güvenilir araçlar üretmeye devam ederken, 130 yıllık tarihi boyunca da birçok yeniliğe imza attı.

Şubat 2022 04.02.2022, 16:54
SCANIA 130 YAŞINDA

Scania, dünya çapında yaklaşık 50 bin çalışanı ve 100’den fazla ülkede distribütör ve bayi ağı ile karayolu taşımacılığına hizmet verirken, sahip olduğu dünyanın en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri ile sektöre çözüm üretiyor. Scania efsanesi, 1891’de Södertälje’de demiryolu vagonu üretimi için mühendis ve sanayici Philip Wersén ve köklü bir demir fabrikası olan Surahammars Bruk tarafından kuruldu. İsmi kısaca Vabis (Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertelge) olarak bilinen bu şirket kısa süre sonra aynı zamanda otomobil ve kamyon da geliştirip üretime geçti. Vabis’in 1902 tarihinde üretilen ilk kamyonu 1,5 ton yük taşıyabiliyor ve 12 km/s azami hıza çıkabiliyordu. 1905 yılına gelindiğinde, Scania’nın ilk endüstriyel motorunu Stockholm itfaiye teşkilatına teslim etti. Bu 24 beygirlik motor ise su pompasında kullanıldı. 1923’te tasarlayarak ürettiği yeni bir dört silindirli motor ile ağır ticari araç sektöründe büyük ses getirirken, 1936 yılı Scania’nın ilk dizel motorunun yollara çıkış yılı oldu. Bu dizel motor sessizliğinin yanı sıra performans açısından da hayranlık uyandırdı. 1950’lerin sonuna gelindiğinde ise Scania-Vabis, 75 serisinin satışlarına başladı. Bu serinin satışı 1970’li yıllara kadar devam etti ve şirket bünyesinde tüm zamanların en uzun ömürlü modeli oldu. 1960’lı yılların sonunda ise Scania bir efsane meydana getirdi. 350 beygir gücündeki V8 motorunun tanıtımını yaptı. V8 motoru çıkardığı muhteşem sesi ile büyük ilgi gördü. 1980’de 2-serisi’ni ve 1988’de 3-serisi’ni tanıtan Scania, bir yıl sonra ‘Uluslararası Yılın Kamyonu’ ödülünü alma başarısı gösterdi. 1991 yılında ise Scania, 100. yılını 65 bin seyircinin izlediği ve Streamline tanıtımının da yapıldığı eşsiz bir gösteriyle kutladı.

İLK TİCARİ ELEKTRİKLİ KAMYON SERİSİNİ TANITTI

Scania, sürdürülebilir ulaşım sistemine geçişte öncü olma hedefinde bir kilometre taşı olan ilk ticari elektrikli kamyon serisini 2020 yılında tanıttı. Son dönemde elektrikli araç teknolojisinin geliştirilmesinde önemli adımlar atan Scania, fosil içermeyen bir ticari taşıma sistemi elde etme amacıyla her yıl yeni elektrikli kamyonlar ve otobüsler piyasaya sürerek 2040’a kadar fosil yakıtı bırakmayı hedefini açıkladı. Scania sektöründe karbon azaltma hedefleri belirleyen ilk şirket oldu. Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2015 yılı değerleri baz alınarak 2025 yılına kadar operasyonlarında yüzde 50’lik Co2 düşüşü ve ürünlerinden kaynaklı emisyonlarda yüzde 20’lik Co2 düşüşü hedefleyerek sektöründe sürdürülebilirik çalışmalarında da öncü olduğunu bir kere daha kanıtladı. 2021 yılında COP26’ya katılım göstermiş ve yine aynı yıl İklim Taahhüdüne imza atmış ve Küresel Mutabakata katıldı. Scania’nın bu üstün özellikleri birçok ödüle layık görüldü. ‘Yılın Kamyonu’, ‘Yılın sürdürülebilir kamyonu’, ‘Latin Amerika Yılın Kamyonu’ gibi birçok ödülün yanı sıra 2017 yılından bu yana 5 yıl üst üste ‘Yeşil Kamyon Ödülü’nü de kazanma başarısı gösterdi. Scania, son derece güçlü bir görünümün arkasında verimliliğe, dayanıklılığa ve uzun çalışma süresine odaklanıyor. Sürdürülebilir taşımacılıkta en geniş ve verimli motor seçenekleri, üstün konfor ve güvenlik donanımları, çözüm odaklı yaklaşımları ile sektörü domine ediyor. 

#ekovitrin şubat 2022 #Scania
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