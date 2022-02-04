banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!

FORD TRUCKS’TAN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE ANLAMLI KATKI

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, sektörün geleceğinde söz sahibi olacak şirket temsilcisi genç lojistik profesyonellerinin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, rekabetçi bir geleceğe hazırlanmaları için bilgi ve deneyim imkânlarının sağlanması amacıyla kurulan Genç UND ile güçlerini birleştirdi.

Şubat 2022 04.02.2022, 16:17
FORD TRUCKS’TAN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE ANLAMLI KATKI

Sektörde gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan ağır ticari araç markası Ford Trucks, lojistik sektöründe profesyonel olarak çalışan gençlerin desteklenmesi ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla önemli çalışmalara imza atan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) bünyesinde faaliyet gösteren Genç UND ile güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında; genç profesyonellerin lojistik sektöründe daha üst düzey görevler üstlenmek üzere kendilerini geliştirmeye yönelik almak istedikleri eğitimler belirlenerek, İstanbul Üniversitesi’nin katkıları ile ‘Genç UND Akademi’ adıyla bir eğitim programı oluşturuldu. ‘Genç UND Akademi’ programında İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileri ve lojistik sektörünün tecrübeli isimlerinden oluşan eğitim kadrosu, gençlere uzmanlık ve gelişim eğitimleri verecek.

Sertifika programı 2022 yılı sonuna kadar toplam 3 dönem olarak uygulanacak. 33 konu başlığını içeren ve 3 dönem halinde verilecek olan dersler, haftada 2 gün 2 şer saat olarak öngörülürken, genç lojistik profesyonellerinin kişisel ve mesleki eğitimler alarak, bilgi ve donanımlarının arttırılması sağlanacak. Lojistik sektöründe farklı paydaşların bir araya gelerek ortaya koyduğu, özellikle sektör temsilcisi gençleri geleceğe hazırlayacak bu programın bir ilk olduğunu belirten Ford Trucks Pazarlama Müdürü Emine Coşkun, Ford Trucks sponsorluğundaki ‘Genç UND Akademi’ programının lojistik sektörünün geleceğe hazırlanmasında pozitif katkı sağlayacağını ifade etti. Coşkun “Bu iş birliği ve hayata geçirdiğimiz akademi, özellikle gençlerin sektördeki en son gelişmeleri yakından takip etmelerine, sektörün nereye gittiğini analiz etme ve kavrama becerilerine önemli katkı sunacak. Lojistik sektörü, pandemi ve teknoloji ile tüm dünyada hızlı bir dönüşümden geçiyor. Geleceğin profesyonelleri olarak gördüğümüz gençlerimizin de bu hızlı dönüşümü iyi takip etmeleri ve kendilerini bu geleceğe hazırlamalarını önemsiyoruz. Ford Trucks olarak, pazarlama başta olmak üzere farklı alanlarda lojistik sektörü ve gençlere yönelik desteklerimiz devam ediyor.” dedi.

SEKTÖRDEKİ SON TRENDLERE HAKİM OLACAKLAR

Genç UND Akademi, yüz yüze eğitimler, çevrimiçi eğitimler, örnek lider buluşmalarının yanı sıra lojistik merkezler, limanlar, gümrük ziyaretleri, depolar, üniversiteler ve saha ziyaretlerinin de dahil olduğu yenilikçi öğrenme fırsatları elde edecek. UND organizasyonunda yurt içi ve yurt dışı teknik geziler düzenlenerek, gençlerin lojistik sektöründeki son trendler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak. Lojistik sektöründeki genç enerjiyi UND faaliyetlerine katarak sektördeki şirketlerde yönetimsel sorumluluk alacak gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen Genç UND Akademi, genç profesyonellerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, sektörde rekabetçi bir geleceğe hazırlanmaları konusunda bilgi ve deneyim imkânlarının sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 

#ford truck
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Başakşehir 22 34
9. Kayserispor 24 34
10. Gaziantep FK 22 32
11. Sivasspor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 22 23
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 22 11