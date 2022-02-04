FORD TRUCKS’TAN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE ANLAMLI KATKI

Sektörde gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan ağır ticari araç markası Ford Trucks, lojistik sektöründe profesyonel olarak çalışan gençlerin desteklenmesi ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla önemli çalışmalara imza atan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) bünyesinde faaliyet gösteren Genç UND ile güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında; genç profesyonellerin lojistik sektöründe daha üst düzey görevler üstlenmek üzere kendilerini geliştirmeye yönelik almak istedikleri eğitimler belirlenerek, İstanbul Üniversitesi’nin katkıları ile ‘Genç UND Akademi’ adıyla bir eğitim programı oluşturuldu. ‘Genç UND Akademi’ programında İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileri ve lojistik sektörünün tecrübeli isimlerinden oluşan eğitim kadrosu, gençlere uzmanlık ve gelişim eğitimleri verecek.

Sertifika programı 2022 yılı sonuna kadar toplam 3 dönem olarak uygulanacak. 33 konu başlığını içeren ve 3 dönem halinde verilecek olan dersler, haftada 2 gün 2 şer saat olarak öngörülürken, genç lojistik profesyonellerinin kişisel ve mesleki eğitimler alarak, bilgi ve donanımlarının arttırılması sağlanacak. Lojistik sektöründe farklı paydaşların bir araya gelerek ortaya koyduğu, özellikle sektör temsilcisi gençleri geleceğe hazırlayacak bu programın bir ilk olduğunu belirten Ford Trucks Pazarlama Müdürü Emine Coşkun, Ford Trucks sponsorluğundaki ‘Genç UND Akademi’ programının lojistik sektörünün geleceğe hazırlanmasında pozitif katkı sağlayacağını ifade etti. Coşkun “Bu iş birliği ve hayata geçirdiğimiz akademi, özellikle gençlerin sektördeki en son gelişmeleri yakından takip etmelerine, sektörün nereye gittiğini analiz etme ve kavrama becerilerine önemli katkı sunacak. Lojistik sektörü, pandemi ve teknoloji ile tüm dünyada hızlı bir dönüşümden geçiyor. Geleceğin profesyonelleri olarak gördüğümüz gençlerimizin de bu hızlı dönüşümü iyi takip etmeleri ve kendilerini bu geleceğe hazırlamalarını önemsiyoruz. Ford Trucks olarak, pazarlama başta olmak üzere farklı alanlarda lojistik sektörü ve gençlere yönelik desteklerimiz devam ediyor.” dedi.

SEKTÖRDEKİ SON TRENDLERE HAKİM OLACAKLAR

Genç UND Akademi, yüz yüze eğitimler, çevrimiçi eğitimler, örnek lider buluşmalarının yanı sıra lojistik merkezler, limanlar, gümrük ziyaretleri, depolar, üniversiteler ve saha ziyaretlerinin de dahil olduğu yenilikçi öğrenme fırsatları elde edecek. UND organizasyonunda yurt içi ve yurt dışı teknik geziler düzenlenerek, gençlerin lojistik sektöründeki son trendler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak. Lojistik sektöründeki genç enerjiyi UND faaliyetlerine katarak sektördeki şirketlerde yönetimsel sorumluluk alacak gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen Genç UND Akademi, genç profesyonellerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, sektörde rekabetçi bir geleceğe hazırlanmaları konusunda bilgi ve deneyim imkânlarının sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.