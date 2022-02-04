Fahrettin Arabacı: TÜM AVRUPA ÜLKELERİNE KARA TAŞIMACILIĞI YAPIYORUZ

ArcLog Lojistik Genel Müdürü Fahrettin Arabacı, ArcLog olarak tüm Avrupa ülkelerine kara taşıması hizmetleri verdiklerini söyledi. Lojistik sektöründe tenteli kuru yük, frigo, ADR, minivan expres ve intermodal taşıma hizmetleri sunduklarını belirten Fahrettin Arabacı, “Tehlikeli madde, madeni yağlar, boyalar, yarı mamul hammaddeler ile kimyasal taşıma hizmetleri veriyoruz. ADR 2-9 kodlarında taşıma yapıyoruz. 2021 yılında ADR’li çekici ve dorse yatırımları yaptık” dedi.

“SRC 5 SINAVLARI ÇOK AZ YAPILIYOR”

Fahrettin Arabacı, tehlikeli madde taşımacılığında karşılaştıkları sorunları şöyle özetledi: “Şoförlere verilen SRC 5 sınavları çok az yapılıyor. Bu nedenle piyasada sahte ehliyetli şoför çalıştıran firmalar var. Ayrıca yabancı plakalı firmalara pazarda daha fazla pay veriliyor. Bazı ülkelerde ADR standartları farklılık gösteriyor. Bu nedenle bir ülkede serbest olan yükten diğer ülkede ceza ile karşılaşabiliyoruz.” ADR konusunda SRC 5 ehliyetine sahip yeterli şoför olmadığı için potansiyel limitinyarısını ancak taşıyabildiklerine değinen Fahrettin Arabacı, ArcLog Lojistik olarak toplam ciroda ADR potansiyelinin yüzde 20’lik paya sahip olduğunu ifade etti. “ARAÇ YATIRIMLARINI ARTIRDIK” Araç yatırımlarını artırdıklarına dikkat çeken Fahrettin Arabacı, “ADR’li çekici ve dorse şoför potansiyelini de artırmaya çalışıyoruz.

ADR’li imkanlara sahip şoför alımı yapıyoruz, sınavlar için eğitim destek imkanı sunuyoruz. Cirodaki payımızı yüzde 30’lara çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Fahrettin Arabacı, sözlerine şöyle devam etti: “Lojistik sektörünün önemini bence yük taşıtan tüm firmalar, 2021 yılında daha iyi anlamış durumdalar. Araç yokluğunun, ekipman yokluğunun bedelinin ne kadar pahalıya mal olduğunu ve lojistik imkan olmadığında üretilen ürünlerin alıcılara ulaşmamasının bedelini herkes anladı. Temennimiz bu yıl, lojistik firmaların hakkının ödeneceği bir dönem olması, çünkü bu sektörde çok emek var, bugüne kadar maalesef çok değeri anlaşılamamıştı. Tüm ithalat ve ihracatçılarımız için ve lojistik emekçiler için iyi bir yıl temenni ederiz.”