DAİMLER TRUCK, TRATON GROUP VE VOLVO GROUP’TAN ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASI

Dünyanın önde gelen üç ticari araç üreticisi Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group, yüksek performanslı şarj ağı konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaşma doğrultusunda, batarya elektrikli ağır hizmet uzun yol kamyonları/Çekicileri ve otobüslerine özel olarak, Avrupa çapında yüksek performanslı genel şarj ağı kurmak ve işletmek için ortak bir girişim oluşturulacak. Düzenleyici onaylara tabi olan ortak girişim, Avrupa’da elektrikli araçların artan müşteri sayısı için gerekli şarj altyapısı inşasını başlatmayı ve hızlandırmayı, ayrıca 2050 yılına kadar Avrupa’da CO2-nötr taşımacılığa katkıda bulunmayı taahhüt ediyor. Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group’un eşit paya sahip olacağı ortak girişimin, tüm düzenleyici onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2022’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Kendi kurumsal kimliği altında faaliyet göstermesi ve merkezinin Amsterdam, Hollanda’da olması planlanan ortak girişim, ağır hizmet kamyon sektöründeki kurucu ortaklarının geniş deneyimi ve bilgisinden yararlanacak.

500 MİLYON EURO TUTARINDA YATIRIM YAPILACAK

Üç şirketin iş birliği çerçevesinde, Avrupa ağır hizmet kamyonu endüstrisinde açık ara en büyük şarj altyapısı yatırımı olduğu kabul edilen 500 milyon Euro tutarında yatırım yapılacak. Ortak girişimin kurulmasının ardından, beş yıllık süre içerisinde hem otoyolların üzerine ve yakınlarına hem de lojistik ve hedef noktalara en az bin 700 adet yüksek performanslı yeşil enerji şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi hedefleniyor. Ayrıca, ek kamu finansmanı ve yeni iş ortaklıkları ile şarj istasyonu sayısının önemli ölçüde artırılması da amaçlanıyor. Gerekli altyapıyı sağlamayı ve şarj istasyonlarında yeşil enerjiyi kullanmayı hedefleyen ortak girişim, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar karbon nötr yük taşımacılığı için Yeşil Mutabakat’ın gerçekleştirilmesi adına hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı bir görev üstlenecek. Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group’un iş birliği, özellikle uzun mesafeli ağır yük taşımacılığında, kamyon/Çekici operatörlerinin CO2-nötr taşıma çözümlerine geçişlerini desteklemek için yüksek performans şarj ağına olan acil ihtiyacı ele alıyor. Uzun mesafeli CO2 nötr kamyon taşımacılığına olanak tanıyan yüksek performanslı şarj altyapısı, taşımacılık sektöründen kaynaklanan emisyonların hızlı ve etkili bir şekilde azaltmanın uygun maliyetli yollarından biri olarak görülüyor. Ortak girişim, CO2-nötr ağır hizmet kamyonları/Çekicileri ve otobüslerini başarıya ulaştırmak için önemli bir başlangıç ve gelişim noktası olarak öne çıkıyor.