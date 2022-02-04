CAG LOGISTICS, AVRUPA’DA İKİNCİ ŞİRKETİNİ ROMANYA’DA AÇTI

Romanya hattındaki rekabetçi konumunu güçlendirerek Türkiye ofisinin faaliyetlerine destek verecek firmanın yeni yatırımı, ocak ayı itibarıyla komple ve parsiyel taşımacılık hizmetlerini daha avantajlı süreler ve maliyetlerle sunacak. Tedarik zincirinde yaşanan aksamalara ve navlun fiyatlarındaki yükselişe karşı yeni ofis yapılanması için bu dönemi seçtiklerini belirten Soycan Şirketler Grubu ve CAG Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, “Attığımız bu adımla birlikte Türkiye ofisimiz, Romanya operasyonlarına destek olmanın yanı sıra kendi bağımsız operasyonlarını da yürütecek” dedi.

Yatırımla birlikte karayolu ve intermodal taşımacılığı, depolama, aktarma ve iç dağıtım hizmetleri vereceklerini ifade ede Soycan, Türkiye’de Romanya hattında elde ettikleri güçlü konumu, Romanya pazarında da elde etmek ve oradaki güçlü lojistik şirketlerinden biri olmak hedefiyle bu adımı attıklarını belirterek, “Romanya şu an için lojistik ve ticari altyapısı çok güçlü bir ülke. Son dönemde pandemi sebebiyle global piyasadaki krizlere bağlı olarak artan navlunlar ve uzun bekleme süreleri sebebiyle tüm şirketler gibi biz de müşterilerimize rekabetçi hizmet sunmakta zorlanıyorduk. Romanya ofisimizi açarak, burayı bir aktarma noktası olarak kullanıp maliyetlerimizi aşağı çekmeyi ve bu sayede müşterilerimize uygun taşıma süreleri ve navlunlar sunabilmeyi arzuluyoruz. Romanya şirketimiz sayesinde uygun navlun fiyatlarıyla sürdürülebilir şekilde Türk üreticisine ve ihracat-ithalatçısına taşıma hizmeti vereceğiz” diye konuştu.