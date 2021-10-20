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Sonbahar renkleriyle büyüleyen Nemrut Krateri doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Güncel
20.10.2021, 10:28
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Sonbahar renkleri ile büyüleyen Bitlis’teki Nemrut Krateri doğal fotoğraf stüdyosu oldu.
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