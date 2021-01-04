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Soğuk havaya rağmen çocukların kızak keyfi

Güncel 04.01.2021, 11:31
Soğuk havaya rağmen çocukların kızak keyfi
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Ardahan’da Çocuklar soğuk havaya rağmen kızak kayarak eğlendi.