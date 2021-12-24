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Sivas’ta Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu

Güncel 24.12.2021, 14:18
Sivas’ta Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu
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Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Dipsizgöl şelalesi dondu.