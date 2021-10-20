Kök hücre tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyor

Siirt’te beyin kanaması sonucu bilincini kaybedip yatağa mahkum olan 4 çocuk babası Eşref Gezici, kök hücre tedavisi için gereken 600 bin liranın bulunabilmesi için yardım eli bekliyor.

Siirt’te yaşayan Gezici ailesi Bitlis’in Ahlat ilçesine pikniğe gitti. Baba Eşref Gezici (39) beyin kanaması geçirdi. Eşref Gezici, Tatvan’da ameliyat oldu. 3 buçuk ay aradan sonra Siirt Devlet Hastanesine getirilen Gezici’nin tedavisine burada devam edildi. Gezici, İstanbul’da bulunan bir özel hastanede göreceği kök hücre tedavisi için hayırseverlerden ve iş insanlarından yardım eli bekliyor. Gezici’nin tedavisi için ise 600 bin TL’ye ihtiyaç var. Eşref Gezici, bu para bulunursa sağlığına büyük oranda kavuşabilecek.

Tedavisi için 600 bin TL gerekiyor

Devlet büyüklerinden ve iş insanlarından yardım eli beklediklerini söyleyen Eşref Gezici’nin yengesi Güler Gezici, İstanbul’da göreceği tedaviyle iyileşeceğine inandığını dile getirdi. Gezici, “18 Mart’ta eşiyle birlikte pikniğe giderken kayınbiraderim beyin kanaması geçiriyor. Dilinin boğazına kaçtığı söylendi. Saat 11.00’da beyin kanaması geçiriyor saat 16.00’da ameliyata alınıyor. Şu an Allah’a şükür makineye bağlı yaşamıyor. Şu an kendi başına nefes alıyor bir haftadır. Ve bize İstanbul’da bir doktor olduğunu kök hücre bulunduğunu söylediler. Allah rızası için yardım edin. Bizden 600 bin TL isteniyor. Ve buna kesinlikle gücümüz yok. Kirada oturuyorlar. Hiçbir maddi destek ve güçleri yok. Hiç kimse hiçbir şekilde destek vermiyor. Kendi başına mücadele ediyor. Bunlar çocukları. Allah rızası için kayın biraderime yardım edin. 4 aydır onun için göz yaşı döküyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok yüklü bir para isteniliyor. Buna kesinlikle gücümüz yok. Eşlerimiz işçi maddi durumumuz belli. Evlerimizi bile satsak çoğumuz kirada oturuyor bu parayı karşılayamayız. Allah rızası için sesimizi duyun ve bize yardım edin” dedi.