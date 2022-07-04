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Sanayi bölgesinin tek lavanta bahçesi görenleri mest ediyor

Güncel 04.07.2022, 12:25
Sanayi bölgesinin tek lavanta bahçesi görenleri mest ediyor
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Aysel Karagöz’ün hayranlık duyarak yetiştirmeye başladığı lavantalar, ilçeye kattığı renklerle görenleri mest ediyor.