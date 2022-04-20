Maske kararının masada olacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Fahrettin Koca yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 nisan çarşamba olarak değişti" dedi.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyordu.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.