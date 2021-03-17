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Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor

Güncel 17.03.2021, 10:28
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
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Edirne’de, 30 yıl önce eşine çay kahve yapmak için girdiği demir atölyesinde yıllar içerisinde meslekte ustalaşan Azize Küp, profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor