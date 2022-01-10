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Polislerle öğrencilerin kar topu savaşı

Güncel 10.01.2022, 17:35
Polislerle öğrencilerin kar topu savaşı
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Muş’ta ilkokul öğrencileri, polis ağabeyleri ve ablaları ile kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.