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Ordu'nun kışı ayrı yazı ayrı güzel!
Güncel
21.01.2021, 13:45
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Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Kent sakinleri kar yağışının bereket olduğunu söylediler.
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