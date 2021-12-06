Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unuttu “Çekin de meşhur olalım” dedi

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Aksaray’da alkollü kamyonet kullanırken geçirdiği kazada adeta ölümden dönen yaralı sürücü, yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına önce “Çekmeyin” dedi, daha sonra “İyi çekin o zaman komple Aksaray’a meşhur olalım” diyerek tepki gösterdi. Kamyonetini bırakamayan sürücü yaralı olmasına rağmen tedaviyi de kabul etmeyerek kamyonetinin başında oturup bekledi.