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Olimpiyat kafilesi, yurda döndü

Güncel 09.08.2021, 08:45
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
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Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele eden sporcular yurda döndü. 13 madalya ile olimpiyatlardaki en fazla madalya kazanılan organizasyondan dönen sporcular, havalimanında coşkuyla karşılandı.