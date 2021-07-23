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Natalia Vodianova kimdir?

Güncel 23.07.2021, 09:51
Natalia Vodianova kimdir?
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Dünyanın en güzel kadınlarından olarak gösterilen manken, model Natalia Vodianova 1982 yılında Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde dünyaya gelmiştir.