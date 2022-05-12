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Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

Güncel 12.05.2022, 09:59
Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele
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Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş`ta, karla mücadele ekipleri kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı köy yolunu bir haftalık çalışma sonucu ulaşıma açabildi.