banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı

Turistik bölgedeki konteynerler yandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir inşaat firmasına ait yaşam konteynerleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

MUĞLA 04.08.2022, 23:02
Turistik bölgedeki konteynerler yandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir inşaat firmasına ait yaşam konteynerleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ortaca’nın turistik Sarıgerme Mahallesinde konteynerlerde çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale başladığında şirkete ait 6 adet yasam konteynerin yanmakta olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu