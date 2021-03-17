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Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü

Güncel 17.03.2021, 13:33
Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah etkili olan kar yağışı ile birlikte peribacaları kendisine hayran bıraktı.