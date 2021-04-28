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Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

Güncel 28.04.2021, 10:23
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
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Bursa'da kimsenin yüzüne bakmadığı tarlalar 20 yıllık altın rezervi bulunmasının ardından altın kadar değerlendi.