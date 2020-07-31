Hes Kablo Kayserispor kulübüne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan ceza geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in son haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 yenik tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kulübüne ceza verdi. Sarı Kırmızılı kulübe 90 gün Hak Mahrumiyeti cezası verilirken 281 bin 700 TL de para cezası geldi.

PFDK’nın 30 Temmuz 2020 ve 77 sayılı toplantısında aldığı karar neticesinde Kayserispor kulübüne, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’ya, Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Onur Gözbaşı’ya, Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz’e, kulüp malzemecisi Mehmet Şen’e, yardımcı antrenör Gökhan Ünal ve kaleci antrenörü Gordan Cipric’e ceza geldi.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayserispor - Trabzonspor maçında yaşanan saha olaylarından ötürü kulübe 48 bin TL para cezası verilmesine, bu maçta Kayserispor kulübü mensuplarının sosyal mesafeye uymadıklarından ötürü 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor kulübü mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

PFDK, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için 60 Gün Hak Mahrumiyeti ve 100 Bin TL para cezası verdi. PFDK’dan yapılan açıklamada "Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor müsabakası sonrasında Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 30 Gün Hak Mahrumiyeti ve 25.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, yine Berna Gözbaşı’nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, yine Başkan Berna Gözbaşı’nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 Gün Hak Mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz’e de ceza geldi. PFDK, Tokgöz ile ilgili olarak "Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Tokgöz’ün, Trabzonspor maçı sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" açıklaması yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın kardeşi ve Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Onur Gözbaşı da ceza aldı. PFDK, Onur Gözbaşı ile ilgili olarak, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 Gün Hak Mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

PFDK, Kayserispor - Trabzonspor maçında kulüp malzemecisi Mehmet Şen’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, yine Mehmet Şen’in sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına, yine Mehmet Şen’in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, yardımcı antrenör Gökhan Ünal ve kaleci antrenörü Gordan Cipric’in maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900’er TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini duyurdu.