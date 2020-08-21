Ferhat Kurnaz’ın yeni takımı belli oldu
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME TAKIMLARINDAN KAYSERİ EMAR GRUP FK, TEKNİK DİREKTÖR FERHAT KURNAZ İLE ANLAŞTI.
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Emar Grup FK, Teknik Direktör Ferhat Kurnaz ile anlaştı.
2020-2021 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluk hedefleyen Kayseri Emar Grup FK son olarak Hes Kablo Kayserispor alt yapısında görev yapan tecrübeli ve başarılı teknik adam Ferhat Kurnaz’ı takımın başına getirdi.
Emin Gök’ün Hes Kablo Kayserispor ile anlaşmasının ardından arayışlarını hızlandıran Kayseri Emar Grup FK takımı Ferhat Kurnaz’a emanet etti. Kurnaz daha önce Kayseri Erciyesspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kocasinan Şimşekspor takımlarına görev yaptı.
Kayseri Emar Grup FK yapılan açıklamada, “Kulübümüzün şampiyonluk hedefleri doğrultusunda Kayseri’nin önde gelen teknik direktörlerinden Ferhat Kurnaz ile anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza ve hocamıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
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