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Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler

Güncel 16.08.2021, 10:20
Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler
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Iğdır’da hayvancılık yapan besiciler tarafından yetiştirilen mandaların çamur ve su göletlerindeki görüntüleri Afrika’da çekilen belgeselleri aratmıyor.