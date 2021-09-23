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Havalar bozdu Karadeniz’de ‘çinekop’ patlaması yaşandı

Güncel 23.09.2021, 16:38
Havalar bozdu Karadeniz’de ‘çinekop’ patlaması yaşandı
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Türkiye’nin kuzeyinde etkili olan yağışlar palamut ve hamsi avına engel olurken, Karadeniz’de çinekop patlaması yaşandı.