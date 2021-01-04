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Göletin ortasına mini ev yapıp kuş cennetine çevirdiler

Güncel 04.01.2021, 15:00
Göletin ortasına mini ev yapıp kuş cennetine çevirdiler
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Bursa’da gölün ortasına yapılan mini kuş eviyle ormanların içindeki gölet kuş cennetine döndü.