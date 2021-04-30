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Flamingolar Erçek Gölü’ne bu yıl erken geldi

Güncel 30.04.2021, 14:15
Flamingolar Erçek Gölü’ne bu yıl erken geldi
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Van Gölü ve havzasının her yıl misafiri olan flamingoların ilk kafilesi bu yıl 1,5 ay erken olarak sulak alanlara geldi.