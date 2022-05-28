LUNA coin kaç dolar?

LUNA COİN NE KADAR, KAÇ DOLAR?

Sert düşüsün ardından kripto para piyasalarınında deprem etkisi yaratan Luna coin fiyatı 0,0000623 dolar seviyelerinden işlem görüyor. TERRA coinden çıkışların ardından sabit coinde sert düşüş gerçekleşti. Sabit coinlerin düşüşüne engel olamk için yapılan satışlar arz talep dengesini bozarak pek çok kripto para piyasalarında düşüşe neden oldu.

TERRA 2.0 NEDİR?

Tüm kripto topluluğu Terra LUNA coin fiyaskosunun farkında. Terra coinin 100 dolar seviyelerinden 40 sente kadar gerilemesiyle birlikte ekosistem dibe vurdu ve yatırımcılar milyarlarca dolar para kaybı yaşadı.

Terra LUNA coin ekibi, Terra 2.0 teklifinde bulunurken teklif, toplam oyların %65,5’lik oranını alarak geçti.

Bu yeni öneri LUNA 2.0 tokenlerini oluşturma ve Do Kwon‘un Terra blockchainin yeniden başlatma önerisini içinde barındırıyordu.

Bu, Terra coin (UST) algoritmik stableconini çöküşünün ardından, yatırımı zarar görenlerle orantılı olarak airdrop şeklinde gönderilecek yeni tokenin de ilk adımını oluşturmaktadır. Teklife göre, Terra 2.0’ın Cuma günü itibariyle ana ağda yer alması planlanıyor.