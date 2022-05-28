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Güncel altın fiyatları

Yeni günde gram altın fiyatları 964 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri en yüksek düzeyi görüyor. Geçen hafta ise satış değeri 1.550 TL olan çeyrek altının bugün 1.577 TL TL'ten yükselişe geçti. Peki 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ekonomi 28.05.2022, 09:41
Güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.470,00

SATIŞ: 6.567,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 879,36

SATIŞ: 912,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.153,00

SATIŞ: 3.201,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.295,00

SATIŞ: 6.378,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.412,00

SATIŞ: 6.544,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.577,00

SATIŞ: 1.600,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 964,81

SATIŞ: 965,94

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