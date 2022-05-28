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Güncel altın fiyatları
Yeni günde gram altın fiyatları 964 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri en yüksek düzeyi görüyor. Geçen hafta ise satış değeri 1.550 TL olan çeyrek altının bugün 1.577 TL TL'ten yükselişe geçti. Peki 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Ekonomi 28.05.2022, 09:41
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.470,00
SATIŞ: 6.567,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 879,36
SATIŞ: 912,30
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.153,00
SATIŞ: 3.201,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.295,00
SATIŞ: 6.378,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.412,00
SATIŞ: 6.544,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.577,00
SATIŞ: 1.600,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 964,81
SATIŞ: 965,94