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ABD'de demokrat aday Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle ülke yönetiminin ileri yaşlarda üstlenilebilecek bir görev olup olmadığıyla ilgili alevli tartışmalar yaşandı. Hatta Başkan Donald Trump rakibi Biden'ı bu noktadan vurmak adına seçim kampanyalarında bu konuyu sık sık dile getirdi. Biden'ın yardımcısı Kamela Harris'in asıl başkan olacağı bile konuşuldu...



Peki Biden, Trump ve diğer dünya liderleri kaç yaşında? En yaşlı lider kim? En genç ülke lideri kim? Kaç yaşındalar? Hangi yıl doğdular? Doğum günleri nedir? İşte en yaşlısından en gencine dünya liderleri...