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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı olduğu anın fotoğraflarını paylaştı

Güncel 14.01.2021, 18:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı olduğu anın fotoğraflarını paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı.