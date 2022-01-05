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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Güncel 05.01.2022, 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.