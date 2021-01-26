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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı

Güncel 26.01.2021, 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı
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Elazığ`a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`a yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koya" diyerek sevgi gösterisinde bulunan Rabia nine, yaşadığı o heyecanı ve anları anlattı.