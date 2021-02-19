Bursa’da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı

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Korona virüs salgını sürecinde uzun süre evlerinde kalan insanlar streslerini atmanın yollarını arıyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Oya Doğan isimli bir kadın, tatil beldesinde gördüğü olta turu teknesinden ilham alarak böyle bir işe kolları sıvadı. Teknenin alınması ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından olta turlarına başlayan Oya Doğan’ın teknesinin ilk konukları kadınlar oldu. 8 kişilik teknede sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlanan koltuklarda oturan 4 kadın Marmara Deniz’inde gönüllerince balık tuttu. Oltaya takılan avlanması yasak küçük boyutlu balıklar denize bırakılırken, ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit tutuldu.