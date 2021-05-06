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Bu da 'hayvan oteli'

Güncel 06.05.2021, 09:37
Bu da 'hayvan oteli'
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Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki ‘Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’, üreticilerin ilgi odağı oldu