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Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor

Güncel 03.01.2021, 16:32
Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor
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Sivas’ta bir otomobil bayisi, bir zamanların efsanesi olan 1960 model klasik otomobili iş yerinde sergiliyor