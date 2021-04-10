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Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi

Taksim İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlere maske ve sigara denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde maske ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Asayiş 10.04.2021, 18:17
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Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi

Taksim İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlere maske ve sigara denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde maske ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu ilçe Emniyet müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf tutulanlara yönelik Taksim ve İstiklal Caddesi’nde ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. Denetimde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Beyoğlu zabıtası turistlere yabancı dilde korona virüs kurallarına yönelik uyarılarda bulundu.
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