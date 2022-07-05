banner589

banner549

banner586

banner547

Ankara’da traktör ile kaybolan inekleri aramaya çıkan 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Güncel 05.07.2022, 09:29
Ankara’da traktör ile kaybolan inekleri aramaya çıkan 2 kız kardeş hayatını kaybetti
1/5

Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Selametli mahallesinde meydana geldi.