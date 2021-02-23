Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi her an açılacakmış gibi hazır

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Hayvanat bahçesindeki canlıların yaşam şartlarını yükseltmek için gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Burhanettin Bacak, “Hayvanat bahçemizde hem yaz, hem de kış şartlarında yaşayan hayvanlarımız var. Kurtlar kışı çok seven ve kışın etkilemediği hayvanlar fakat diğer taraftan, hayvanat bahçemizde tropikal hayvanlarımız da var. Yaz mevsiminde yaşayan, yaz sıcaklıklarına alışkın hayvanları biz buraya getirdik. Bunlarında yaşam kalitelerini yükseltmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak barınaklarında gerekli çalışmaları yaptık.